Liberté 6 : Le maire Barthélémy Dias séduit par l’état d’avancement du chantier du centre de dialyse

Les malades d’insuffisance rénale de Dakar sont confrontés à d’énormes difficultés dans le traitement et le suivi, depuis la fermeture du centre de dialyse de l’hôpital Aristide Le Dantec. Face à cette problématique, la ville de Dakar a lancé le projet de construction d’un centre de dialyse à Liberté 6, en partenariat avec la société Carrefour médical qui est spécialisée dans l'étude, le conseil et la fourniture d'équipements, de matériels et consommables médicaux.









Ainsi, après le démarrage des travaux en début du mois, le maire de Dakar a effectué, ce samedi 17 juin 2023, une visite de chantier, pour s’enquérir de l’état d’avancement du projet qui s’inscrit dans la gratuité au profit des populations de Dakar.





Un centre moderne avec une capacité de 360 malades/semaine





Ce projet du centre de dialyse de la ville de Dakar de R+1 dont l’entreprise Sonerco est chargée de réaliser les travaux de génie civil, prévoit la mise en place de 20 postes de dialyse au Rez-de-chaussée, d’un monte escalier, d’une bouche d’incendie, des équipements solaires, des réservoirs d’eau, entre autres ouvrages nécessaires pour un centre moderne qui répond aux normes standards. L’objectif est d’avoir une capacité de traiter 360 malades par semaine. Le centre sera dédié aux malades des communes de Sicap Liberté, de Mermoz-Sacré-cœur, de Dieuppeul, entre autres.





Sur place, le maire Barthélémy Dias, accompagné de son équipe, a constaté que les travaux avancent à grand pas. « Je pense que nous sommes tous séduits de voir l'avancée de ce chantier. Nous avons eu quelques retards liés au code des marchés mais, au vue bien sûr de la situation actuelle de Dakar, surtout par rapport à la fermeture du centre de dialyse de l’hôpital Le Dantec, on a été obligé d’accélérer le pas. Parce que, c’est une question, pour certains, de vie ou de mort », a-t-il noté. Avant de féliciter les partenaires techniques.





Ici, l’entreprise est à pied d’œuvre pour boucler tous les travaux de génie civil dans un délai de 45 jours (un mois et demi), en attendant l’installation des équipements médicaux.





Selon le premier magistrat de la ville de Dakar, la dialyse coûte cher pour les patients (entre 50 000 à 80 000 francs CFA/séance). D’où la nécessité pour lui d’accompagner les malades qui font 3 à 4 séances de dialyse par semaine. Sur ce, Barthélémy Dias a profité de l’occasion pour interpeller la Responsabilité sociétale de certaines entreprises ainsi que des fondations qui s’activent à Dakar à « comprendre que tout un chacun doit mettre la main à la patte pour soulager les souffrances des populations dakaroises ».





Le même projet sera reconduit dans d’autres localités de Dakar





L’ambition du maire de Dakar est de faire de ce projet une réussite qui sera reconduit dans les communes de Grand-Yoff et des Parcelles assainies de Dakar. Barthélémy Dias souhaite également dupliquer le projet à la Médina afin de permettre aux populations des communes de Plateau, Fass-Colobane-Gueule-Tapée d’avoir accès aux services de dialyse gratuitement.