Libre, Kaliphone tacle Macky, évoque le fils de Mariama Sarr et plaide…la cause des femmes

Tout juste après sa libération, Kaliphone Sall a vidé son sac ! L'influenceur est revenu sur son séjour carcéral notamment sa réconciliation avec Cheikh Oumar Diagne.



Après avoir regretté ses attaques contre ce célèbre prêcheur pour plaire le régime en place, avoue-t-il, Kaliphone a présenté ses excuses au professeur en détention à la prison de Sébikotane. L'ancien prisonnier a promis qu'il ne va jamais récidiver.



Il s'est prononcé, également, sur l'accident de circulation sur la Vdn dont le fils du ministre Mariama Sarr était incriminé. Selon lui, le mis en cause avait commis deux délits et il devait se retrouver en prison.



L'influenceur, qui s’est une fois affiché avec le couple présidentiel, a critiqué la politique de l'emploi des jeunes au Sénégal. Pour lui, la jeunesse est laissée à elle-même. Il a aussi plaidé la cause des femmes.



Regardez la déclaration de Kaliphone Sall à travers cette vidéo ci-dessous