Liga : le Barça terrasse le Celta Vigo malgré l'exclusion de Clément Lenglet

À 10 contre 11 depuis la 42e minute et l'exclusion de Clément Lenglet, un séduisant FC Barcelone est parvenu à s'imposer sur la pelouse du Celta Vigo (0-3). La deuxième victoire en deux rencontres officielles pour Ronald Koeman.



Longtemps que les fans du Barça n'avaient plus vu cela. Conquérants, impliqués dans un pressing haut, recherchant en permanence à fluidifier le jeu, à l'accélérer dans les petits espaces, les hommes de Ronald Koeman ont asphyxié le Celta Vigo d'entrée de jeu à Balaidos. La connexion technique entre Lionel Messi, Antoine Griezmann, Philippe Coutinho et Ansu Fati a fait des merveilles malgré de terribles conditions de jeu, entre pluie torrentielle et rafales de vent.









Les Français n'ont pas passé la mi-temps

Au terme d'une action d'école, d'un sublime extérieur du pied droit, Fati a ouvert le score (0-1, 11e), pour son troisième but en deux journées de Liga. Rien ne semblait pouvoir échapper au Barça, mais Clément Lenglet a reçu un deuxième jaune logique pour un coup de coude sur Denis Suarez.





Victime de la réorganisation tactique de Ronald Koeman, Antoine Griezmann est sorti juste avant la pause. Agacés par l'arbitrage, les Catalans se sont reconcentrés pour doubler la mise grâce à un but contre son camp de Lucas Olaza (0-2, 51e). Mais ce but n'a été que la conséquence de la pression appliquée par Lionel Messi, dont la frappe a été déviée jusque dans les filets.









À 10 contre 11, le Barça a plié, de plus en plus, sans jamais rompre. Perez (74e) et Nolito, par trois fois (74e, 80e, 83e), ont manqué la cible de peu. Étonnants de maîtrise, les Blaugrana ont remis du rythme dans la partie pour inscrire un troisième et ultime but, toujours avec Lionel Messi à la baguette, et Sergi Roberto à la reprise de volée (0-3, 90e+3).