Liga : le Real Madrid maîtrise l'Espanyol Barcelone grâce à Benzema et met le Barça à deux points

Porté par un Karim Benzema brillant, le Real Madrid a dominé l'Espanyol Barcelone ce dimanche (1-0). Ce succès permet à l'équipe de Zinédine Zidane de prendre deux points d'avance sur le Barça en tête de la Liga.











Le match : 0-1

Avec la maîtrise actuelle du Real, il est difficile de croire que quelque chose pourrait le priver une 34e couronne nationale en fin de saison. La bande à Zidane a enchaîné son cinquième succès de rang depuis le retour du foot en Espagne - après l'interruption due à la pandémie de Covid-19 - en se sortant d'un match piège sur le terrain de l'Espanyol Barcelone (1-0). Une inspiration géniale de Benzema (voir ci-dessous) a suffi aux Merengue, qui prennent deux longueurs d'avance sur un Barça bien moins flamboyant, accroché par le Celta Vigo samedi (2-2). L'Espanyol coule vers la D2, avec dix points de retard sur le premier non relégable.













Depuis quelques semaines, les Merengues dégagent l'impression d'une force tranquille désarmante pour n'importe quel adversaire. Ce dimanche, l'Espanyol Barcelone, dernier du Championnat, s'est pourtant vaillamment battu, avec un début de match très intéressant. Mais à chaque fois, le bloc madrilène a paré froidement. Thibaut Courtois a été vigilant devant Embarba (1re), Roca (20e), Wu Lei (49e) et De Tomas (65e), et le gardien belge a été parfaitement épaulé le reste du temps, comme sur ce retour de Carvajal devant Darder (3e).





Après une première demi-heure à trouver ses marques, le Real a fini par prendre le contrôle. Et le dynamitage du mur catalan a été effectué sur un coup de génie de Benzema, dont Casemiro a profité (44e). Outre son but (le 4e cette saison en Liga), le milieu brésilien a été, avec Benzema, le Madrilène le plus en vue. Il a failli mettre un des buts de l'année en tirant du milieu du terrain (8e) et a multiplié les tentatives (10e, 13e, 44e, 54e) dans un dépassement de fonction précieux face à un bloc resserré. Les entrées combinées de Vinicius et Rodrygo (63e) aux places d'Isco et Hazard, assez timides, n'ont pas vraiment changé la physionomie de la rencontre. Mais le Real a géré méthodiquement, avec une sérénité écoeurante pour l'adversaire.





Le joueur : Benzema, encore un bijou





Si le Real Madrid va bien chercher le titre de champion, le nom de Karim Benzema devra être inscrit en premier au moment de se souvenir de cette saison dorée (17 buts et 7 passes décisives en Liga). Le Français a ajouté un nouveau geste de pure classe à sa panoplie bien garnie cette année. Après son enroulé claqué par Lopez (36e) et la faute qu'il pensait obtenir en étant bousculé par le gardien de l'Espanyol (44e), Benzema a fait la différence sur une passe décisive fantastique.





Sur une longue transversale de Marcelo, déviée par Ramos, l'ancien Lyonnais s'est retrouvé enfermé à droite de la surface. Après une rapide prise d'information, il a osé une talonnade qui est passée entre les jambes de Bernardo Espinosa pour trouver Casemiro, lancé vers un but offert.









KB9 a ensuite frôlé son 18e but de la saison d'une frappe en angle fermé côté droit, qui a obligé Lopez à un arrêt réflexe (51e). Son intelligence de jeu et son aisance technique ont participé à la belle gestion du score dans les derniers instants.





117





Karim Benzema a délivré 117 passes décisives sous les couleurs du Real Madrid (7 en Liga cette saison). Mais il s'agissait de la première en direction de Casemiro.