Ligue 1: «Merci au nom du football français», Labrune déclare sa flamme à Mbappé

«Ce que je retiens, ce n'est pas que Kylian s'en aille. Ce que je retiens avant tout, c'est que Kylian est resté sept ans, a dit Labrune. Après une année fantastique à Monaco, il aurait pu faire le choix de partir. Il a fait le choix de rester en Ligue 1 pour faire briller le Paris Saint-Germain, la Ligue 1 , faire rayonner la France et mettre plein d'étoiles dans les yeux de nos enfants. Donc pour tous ces moments magiques, ces instants uniques, ces grandes et ces petites émotions : Kylian, je voulais chaleureusement te remercier au nom du football français.» Une prise de parole signée Vincent Labrune, président de la ligue nationale de football.





Ce lundi soir, lors de la cérémonie de remise des trophées UNFP, Kylian Mbappé a été élu meilleur joueur de la saison de Ligue 1 pour la cinquième et dernière fois. En effet, l’attaquant de l’équipe de France a annoncé son départ du PSG cet été et ne foulera plus les pelouses de notre championnat - du moins plus dans l’immédiat -. Vincent Labrune a tenu à adresser quelques mots à «KM» : «Tu vas vivre ta vie, tes rêves ailleurs. Je te souhaite de tous les réaliser du fond du cœur. Mais ce que je nous souhaite à tous collectivement, c'est que tu reviennes après chez nous, chez toi en France en France, en Ligue 1. Parce que l'histoire n'est pas finie. J'espère sincèrement qu'on te reverra sur nos terrains.»