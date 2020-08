Ligue des champions: Cuisance et le Bayern chambrent le PSG dans le vestiaire

Après la victoire du Bayern en finale de Ligue des champions contre le PSG (1-0) ce dimanche, les Bavarois ont bien fêté ça dans le vestiaire... avec en fond sonore une chanson en forme de chambrage du club parisien.

"Paname, c'est la Champions League", les paroles de MHD n'auront pas porté chance au PSG ce dimanche, en finale de Ligue des champions contre le Bayern, avec une défaite des Parisiens (1-0) sur un but de Kingsley Coman.





Cuisance et la rumeur OM





Les Munichois ont évidemment largement fêté le résultat et ce sixième sacre du club dans le vestiaire de Lisbonne. Avec un Lucas Hernandez déchaîné, un Michaël Cuisance tout heureux et un Alphonso Davies enceinte à la main et casquette sur la tête.













Et en fond sonore... la chanson de MHD! Un chambrage diffusé en direct sur Instagram après la rencontre, qui a fait grand plaisir à la communauté marseillaise, très heureuse du malheur du rival parisien. Assez drôle aussi, quand on se souvient des rumeurs évoquant Cuisance en prêt à l'OM.