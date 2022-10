Ligue des champions : Le but d’anthologie de Sadio Mané

Premier de leur groupe C avec 6 points, les hommes de Julian Nagelsman accueillent le petit poucet de la poule qui compte zéro point pour le moment. Et sans surprise, les Bavarois mènent sur le score de 4 buts à 0 après 36 minutes de jeu. Auteur de la troisième réalisation, Sadio Mané a fait étalage de toute sa classe. Sur une touche du latéral gauche Alphonso Davies, le numéro 17 va effectuer un coup du sombrero qui élimine 2 adversaires au passage. Après ce geste technique qui va le placer dans le cœur du jeu, le Sénégalais poursuit sa démonstration technique avec une feinte de frappe qui met dans le vent 4 défenseurs et lui ouvre un boulevard dans la surface de réparation adverse. Du pied gauche, l’ancien Reds arme une puissante frappe qui ne laisse aucune chance au gardien Tvdon.