Ligue des Nations-Suède - Portugal (0-2) : Cristiano Ronaldo a inscrit mardi ses 100e et 101e buts

Auteur d'un doublé, le capitaine de la Seleção a porté son équipe vers un succès précieux en Suède.







Carton plein pour le Portugal. Après la large victoire face à la Croatie, la Seleção a confirmé son bon état de forme en Suède et se présente comme un candidat crédible à sa propre succession en Ligue des Nations. Fernando Santos a fait confiance aux mêmes hommes qu'à ceux ayant écrasé la Croatie vendredi soir. Le seul changement dans le onze de départ portugais et pas des moindres, est le retour de Cristiano Ronaldo, blessé au pied vendredi, en lieu et place de Diogo Jota.









Un premier quart d'heure timoré pour la bande à Cristiano Ronaldo. En face, la Suède gêne les hommes de Fernando Santos avec un état d'esprit conquérant. Mais au fil des minutes, les Portugais sont montés en puissance se procurant notamment des occasions en contre attaque et sur coup de pied arrêtés. La première grosse occasion est à mettre à l'actif de Pepe. Sur un centre fuyant, le défenseur du FC Porto rate le ballon de peu, alors qu'il n'avait plus qu'à le toucher, lui qui était à bout portant.





Dans la foulée, le Portugal a perdu Bernardo Silva sur blessure. Une année noire pour l'ailier de Manchester City, qui a perdu son statut de titulaire indiscutable chez les Citizens et va manquer le début de saison en Premier League, selon toute vraisemblance. Cristiano Ronaldo s'est ensuite manifesté à son tour. L'attaquant portugais, à la recherche de son centième but en sélection nationale, a bien coupé au premier poteau un corner de Bruno Fernandes, mais Robin Olsen n'a pas été surpris et a repoussé le ballon d'un réflexe du pied.





Le portier de l'AS Roma a de nouveau empêché l'attaquant de la Juventus de briller peu après la demi heure de jeu. Lancé en profondeur, Cristiano Ronaldo a vu sa lourde frappe repoussée en corner par Robin Olsen. Le carton rouge de Svensson, suite à une faute sur Moutinho, a encore plus compliqué la tâche aux Suédois. Robin Olsen a repoussé l'échéance, mais il n'a rien pu faire sur le coup franc de Cristiano Ronaldo. L'attaquant de la Juventus inscrivant donc son 100ème but avec le maillot de la sélection nationale et donnant un précieux avantage à son équipe juste avant la pause.





Galvanisé par le but de son capitaine et en supériorité numérique, le Portugal a continué d'appuyer et a connu un très gros temps fort. Mais les joueurs de Fernando Santos n'ont pas réussi à faire le break. Ni João Félix, peu en réussite face au but, ni Bruno Fernandes, qui a vu sa tentative heurter la barre transversale, n'ont réussi à marquer afin de tuer le match. La Seleção a ensuite un peu levé le pied et commencer à ronronner.





Mais c'était sans compter sur le patron de cette équipe, Cristiano Ronaldo. En jambes, le capitaine de la Seleção a épargné une fin de match à suspense à son équipe. Trouvé à l'entrée de la surface de réparation, Cristiano Ronaldo s'est offert un doublé plein de maîtrise en enroulant le ballon dans le petit filet opposé de Robin Olsen. Sérieux lors de ce rassemblement de septembre avec deux succès en autant de matches, le Portugal va pouvoir évaluer encore plus précisément son niveau actuel au mois d'octobre avec un choc entre face à l'autre leader de ce groupe : l'équipe de France.