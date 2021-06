Rendu célèbre par TikTok, Nathan Apodaca vient en aide aux sans-abri

En septembre 2020, Nathan Apodaca a posté une vidéo où il chante en playback sur la chanson "Dreams" de Fleetwood Mac. Vue plus de 100 millions de fois, la séquence a changé sa vie.

RÉSEAUX SOCIAUX - Sur les réseaux, on peut le retrouver sous le pseudo Doggface208. Nathan Apodaca, 38 ans, est suivi sur Instagram par plus de 3 millions de personnes et par plus de 6 millions de comptes sur TikTok. Son talent? Donner de l'espoir à ceux qui le suivent.





Alors qu'un jour sa voiture tombe en panne, il décide de prendre son skate pour aller travailler. Il se filme se laissant nonchalamment glisser sur le bitume avec sa planche sur une route de l'Idaho. Le tout en buvant du jus de cranberry et en chantant le morceau "Dreams" de Fleetwood Mac, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d'article.





Devenue virale, la vidéo qu'il a ensuite partagée a été vue plus de 100 millions de fois sur plusieurs plateformes, mais elle a surtout été le départ d'une nouvelle vie pour le skater. Car si Nathan Apodaca s'amuse toujours à faire des vidéos, il est depuis apparu dans de nombreuses publicités et son compte Instagram regorge désormais de publications sponsorisées.





Pour Nathan Apodaca, qui a été sans-abri avant de vivre dans une caravane qui n'avait pas l'eau courante et qu'il garait dans le jardin de son frère, cela a même conduit à un retournement de situation inattendu dont il espère faire profiter des personnes moins chanceuses que lui.





Fin mai, il a annoncé qu'il quittait sa caravane et comptait l'utiliser pour venir en aide aux personnes sans domicile fixe. En association avec une plateforme de location de logement entre particuliers, Nathan Apodaca va lever des fonds pour en faire don à des œuvres caritatives venant en aide aux SDF. Après rénovation, sa caravane partira pour Los Angeles où ses fans pourront la louer.