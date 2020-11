Linguère de Saint-Louis: Tirs groupés des anciens joueurs contre Amara Traoré

« Ce qu’a fait Amara Traoré est une trahison ».

Président de la Linguère de Saint-Louis (ligue 1 sénégalaise) et en même temps manager général de l’As Kaloum (ligue 1 guinéenne), cette posture de cumul dans deux clubs différents que veut faire Amara Traoré, continue créer la division au sein du club Saint-Louisien. Après la sortie musclée d’Alioune Diop, directeur général de l’Office des Lacs et Cours d’eau) et membre du comité directeur de la Linguère fustigeant l’attitude de l’ancien sélectionneur national, c’est au tour de l’association des anciens joueurs de la Linguère de Saint-Louis de tirer à boulets rouges sur l'ancien joueur de Gueugnon en France. Dans une déclaration, l’association dirigée par Cheikh Ahmed Tidiane Diack a assimilé le geste d’Amara Traoré à une trahison.