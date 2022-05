Liste nationale non paritaire de BBY: Sonko raille Mimi Touré

« Tata Mimi bye-bye », a lancé Ousmane Sonko qui tourne en dérision la tête de liste nationale de Benno Bokk Yakaar, Aminata Touré. D’après les vérifications faites par le mandataire national de Yewwi Askan Wi et constatées sur procès-verbal par la Dge et la Cena, la liste nationale de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) a violé la loi sur la parité et doit, par conséquent, être rejetée.





En effet, selon Déthié Fall, à la 43 et à la 44e position sur ladite liste, il y a deux femmes qui se suivent : Rokhaya Ndao et Maimouna Ndiaye.