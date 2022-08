Littérature : Ndiaga Ba souhaite « Briser les chaînes de l’ignorance »

Un essai de 336 pages que l’on pourrait ranger dans la catégorie de développement personnel même si son auteur, Ndiaga Ba, ne le dit pas explicitement. Publié le 9 novembre 2021, « Briser les chaînes de l’ignorance » se veut être un guide vers le bonheur en apportant des réponses à des questionnements existentiels tels que : Comment se comporter face à la haine ? Comment trouver le bonheur sur un chemin semé d’embûches ?





Pour l’auteur, il ne fait aucun doute que ce livre répond à un besoin social pressant : « La rédaction de ce volume répond à un actuel et pressant besoin de notre époque. Son dessein consiste à aider les humains aux prises avec des difficultés existentielles ou en quête de perfectionnement et d’évolution spirituelle à comprendre et à saisir le sens de l’existence afin de mieux s’outiller pour y faire face ».





Pour tenter de « lever le voile d’obscurité sur les yeux du monde », cette œuvre aborde plusieurs thématiques telles que : l’âme humaine, l’adversité, la vertu et le bonheur.