Liverpool : Sadio Mané oublie l'hommage à George Floyd

Avant le coup d'envoi d'Everton-Liverpool, un hommage à George Floyd a été rendu. Sauf par Sadio Mané.



Sadio Mané avait sûrement la tête ailleurs. Avant le coup d'envoi du derby de Liverpool (en direct commenté sur notre site), l'arbitre a sifflé pour que les joueurs s'agenouillent en souvenir de George Floyd, tué lors de son interpellation par un policier aux États-Unis. Mais le Sénégalais n'a pas mis le genou à terre et s'est rué en attaque, le long de la ligne de touche. Avant de se rendre compte de son oubli et de se replacer.

And we are off - after a fallse start from Sadio Mané @Everton v @LFC pic.twitter.com/zGe5hwqvWt