Locales – Tivaouane : Forte mobilisation du maire Diagne Sy Mbengue au stade municipal

La bataille des locales promet d’être rude à Tivaouane où le maire Diagne Sy Mbengue occupe le terrain en perspective des prochaines échéances électorales de janvier 2023. Alors qu’Ablaye Ndiaye Ngalgou regroupait ses partisans de Tivaouane et Mboro pour déclarer sa candidature, le maire Diagne Sy Mbengue noie sa manifestation par une mobilisation exceptionnelle au stade municipal de Tivaouane.





Tivaouane la Sainte a vécu ce week-end des moments intenses de politique avec la déclaration de candidature de Ablaye Ndiaye Ngalgou pour la mairie de Tivaouane. Mais de l'avis de nombre d’habitants de la cité religieuse, le maire Diagne Sy Mbengue vient de gagner la première manche par une mobilisation exceptionnelle au stade municipal. En effet, le Maire, parrain du tournoi de l'amitié et de la solidarité qui regroupe 40 ASC de la commune, s'est rendu au stade, pour le match d'ouverture, avec un cortège de plus d'une centaine de véhicules et une foule immense l'y a accompagné.





« Sur le chemin, des Tivaouanois et participants au cortège n'ont pas hésité à le désigner comme l'homme idéal pour poursuivre sa mission à la tête de la municipalité », renseigne l’entourage du maire. Et de contre-attaquer en ces termes : « le "cas importé" qui a été à l'origine de la propagation du coronaires et son lot de malheur ne se transposera pas dans le champ politique ».