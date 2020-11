Loi "sécurité globale" : au moins 133 000 manifestants en France, quelques incidents à Paris

Des manifestants se rassemblent place de la Bastille à Paris, le 28 novembre 2020, pour protester contre le projet de loi sécurité globale

Des mobilisations massives. Au moins 133 000 personnes ont défilé, samedi 28 novembre, dans plus de 70 villes de France contre le texte de loi "sécurité globale", selon un comptage du ministère de l'Intérieur effectué à 18h. Les manifestants ont marché, protestant contre un texte qu'ils jugent attentatoire à "la liberté d'expression" mais aussi contre les violences policières et le racisme.Dans la capitale, ils étaient plus de 46 000 personnes, selon le ministère de l'Intérieur, soit beaucoup plus que la semaine passée où 7 000 manifestants avaient été dénombrés. Contrastant avec un défilé globalement calme dans l'après-midi, des affrontements ont opposé manifestants et forces de l'ordre, qui ont utilisé en fin de journée les canons à eau, au point d'arrivée du cortège, place de la Bastille.Le ministère de l'Intérieur a également recensé au total 18 interpellations dont neuf dans la capitale, ainsi que "37 blessés" parmi les forces de l'ordre après des heurts avec des manifestants.Des milliers de personnes ont également défilé à Lyon, où des manifestants et un policier ont été blessés par des jets de projectiles lors de débordements. À Strasbourg, 1 500 manifestants selon la préfecture et près de 3 000 selon les médias locaux et l'AFP ont défilé pour protester contre le texte de loi.Plusieurs milliers de personnes se sont encore rassemblées à Marseille, Rennes, à Lille ou encore à Montpellier aux cris de "tout le monde peut filmer la police".