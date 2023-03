LONASE : Deux heureux nouveaux millionnaires reçoivent leurs chèques

La Loterie Nationale du Sénégal (LONASE) a remis, ce jeudi, deux chèques à deux gagnants du SenLoto Jackpot. Il s'agit de Massaer Seck, résidant à Guédiawaye, qui a reçu 34 millions F CFA, et Antou Mbaye, habitant à Ziguinchor qui a reçu un peu moins de 19 millions F CFA.









“Je suis content. Avec l’argent que j’ai gagné je vais construire une maison pour ma mère”, a déclaré Massaer Seck, qui n’a pas manqué de remercier la Lonase.







“J’ai toujours cru en la Lonase et j’encourage les gens à jouer, je ne me suis jamais découragée et voilà aujourd’hui le résultat”, a pour sa part renchéri Antou Mbaye.







Joris Dutel, Directeur général de Premier Bet, partenaire de la Lonase, a félicité les gagnants et magnifié la collaboration entre la Lonase et la structure qu’il dirige. “Je suis là pour réaffirmer ma volonté à pérenniser le travail formidable et la relation entre la Lonase et Premier Sénégal”, a-t-il déclaré.