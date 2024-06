LONASE : Toussaint Manga , nouveau Directeur général, fixe le cap

Ce lundi 3 juin 2024, le nouveau Directeur Général de la Loterie Nationale Sénégalaise (Lonase), Toussaint Manga, a tenu sa première réunion avec le personnel, marquant ainsi le début d’une nouvelle collaboration . Une rencontre, riche en échanges, qui a permis au personnel de partager leurs préoccupations et attentes avec leur nouveau dirigeant. Lors de cette réunion, plusieurs questions ont été soulevées par les représentants des syndicats, notamment la gestion interne, la situation des retraités, la prise en charge médicale et, surtout, la régularisation des employés contractuels. Les syndicats ont plaidé pour une résolution rapide et juste de ces problèmes, insistant sur l'importance de la stabilité et de la sécurité de l'emploi pour les contractuels.









Face à ces préoccupations, Toussaint Manga rassure que la régularisation des contractuels serait effectuée sur la base des compétences, garantissant ainsi une approche méritocratique et juste. "Seules les compétences primeront sur tout autre chose," a-t-il déclaré, soulignant son engagement à promouvoir un environnement de travail équitable et basé sur la performance.





"Dans le cadre du travail qui m'est confié, je réitère toute ma disponibilité. Mon souhait est de travailler en toute loyauté dans l’intérêt exclusif de la Lonase et l'intérêt du Sénégal. Pour y arriver, chacun parmi nous a un rôle à jouer. Je voudrais rassurer tous les travailleurs que les compétences primeront sur toute autre considération," affirme-t-il.





Soulignant son engagement à promouvoir un environnement de travail équitable et basé sur la performance, Toussaint Manga mise sur l'importance de maintenir un climat social apaisé au sein de la Lonase. Il a d’ailleurs insisté sur la nécessité pour chaque employé, du cadre supérieur aux vendeurs en passant par les prestataires, de se considérer comme un Directeur Général en puissance, prenant à cœur leurs responsabilités et leurs tâches quotidiennes.