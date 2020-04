Lutte contre Covid-19 : LCS, SIRMEL et Agroline SA ont remis, un lot de denrées de première nécessité et de produits détergents au Maire de la commune de Thiaroye sur mer

Le Directeur Général des usines Les Câbleries du Sénégal (LCS), SIRMEL et Agroline SA , Monsieur Adel ATTIEH a remis, un lot de denrées de première nécessité et de produits détergents d’une valeur de 30 000 000 FCFA au Maire de la commune de Thiaroye sur mer M. Ndiaga NIANG assisté par les autorités religieuses et coutumières de la commune, et ce en appui aux populations de la localité pour faire face aux difficultés engendrées par la pandémie du COVID-19.Le maire de la commune n’a pas manqué de magnifier ce geste de haute portée sociale en rappelant l’ensemble des actions que ces entreprises ne cessent de mener au profit des populations de Thiaroye sur mer a chaque fois que de besoin.Il mettra surtout l’accent dans la discrimination positive lors des recrutements ce qui permet aujourd’hui à beaucoup de jeunes de la commune de trouver des emplois dignes à travers ces structures.LCS, SIRMEL et Agroline SA sont des entreprises très engagées et leur leadership en matière de responsabilité sociétale des entreprises n’est plus à démontrer au Sénégal, leur engagement pour la communauté justifie aisément la réponse très opportune adressée aux sollicitations des pouvoirs publics et populations.