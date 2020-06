Lutte contre la Covid-19 : Puma Energy offre 10 000 litres de carburant aux sapeurs et aux services d’hygiène de Mbao

Puma Energy, une entreprise citoyenne présente au Sénégal, participe à l'effort global de lutte contre la pandémie de Covid-19 dans le pays. En effet, à travers sa fondation, elle a apporté sa contribution en faisant don de 10 000 litres de carburant à la Caserne des Sapeurs-pompiers de la Zone franche industrielle de Mbao et la Sous-Brigade d'hygiène de Mbao.





La cérémonie officielle de remise a eu lieu, le jeudi 11 juin, à la Caserne des Sapeurs-pompiers de la Zone franche industrielle de Mbao. C’était en présence, notamment du Directeur général de Puma Energy Sénégal, Soumaila Kouamé, du commandant du Groupement d’incendie et de secours (GIS) N°1, Lieutenant-colonel Papa Ange Michel Diatta, du commandant de la Brigade régionale d’hygiène de Dakar, Rassoulou Ba, du directeur commercial de Puma Energy Sénégal, Hyacinthe Diankenile Sambou, du responsable HSE de Puma Energy Sénégal, du commercial chargé des stations services, Assane Kébé, et du responsable maintenance, Babacar Dieng.





5 000 litres pour chacune





Ces 10 000 litres de carburant offert par Puma Energy sont répartis à égalité, à savoir : 5 000 litres pour la Caserne des Sapeurs-pompiers de la Zone franche industrielle de Mbao et 5 000 litres pour la Sous-Brigade d'hygiène de Mbao. Il s'agit ici, de deux institutions étatiques qui, depuis l'annonce du premier cas positif au coronavirus au Sénégal, s’activent au quotidien dans la prévention et la lutte contre la pandémie.





«La solidarité et le partage doivent être des valeurs cardinales pour vaincre»





Selon le Dg de Puma Energy Sénégal, il faut la solidarité et le partage pour vaincre le virus dans le pays. «Devant une pandémie d’une telle ampleur, la solidarité et le partage doivent être des valeurs cardinales qui nous permettront de remporter la bataille et rester proches malgré les mesures de distanciation sociale que nous observons», a soutenu Soumaila Kouamé.





Et d'ajouter : «C’est pourquoi, Puma Energy, entreprise citoyenne, présente au Sénégal depuis 2012 dans la distribution des produits pétroliers liquides et gaz, à travers sa fondation a décidé d’apporter une petite contribution à l'effort global de lutte en faisant don de carburant aux services les plus proches géographiquement de nous et dont nous voyons les efforts déployés au quotidien dans le cadre de cette lutte. En effet, vous savez que notre usine d’emplissage de gaz est située ici même à Mbao et nous apprécions depuis longtemps la bonne collaboration avec les pompiers en charge de cette zone ainsi que l’action du service d’hygiène. Nous avons donc décidé d’offrir 10000 litres de carburant répartis à égalité, soit 5000 litres pour chacun des services cités».





Ainsi, Puma Energy souhaite plein succès aux pompiers et au service d’hygiène de Mbao dans la lutte contre la Covid-19.





Le Dg a, par ailleurs, profité de l'occasion pour féliciter les autorités en charge de la lutte contre la pandémie pour «les mesures courageuses prises qui ont permis de contenir l'expansion de la maladie».





Soumaila Kouamé a également adressé «toute sa compassion» aux familles des disparus du coronavirus et souhaité un «bon rétablissement» à tous les malades et «beaucoup de courage» aux affectées.





«Une première» pour la Brigade d’hygiène de Dakar





Rassoulou Ba, commandant de la Brigade régionale d’hygiène de Dakar, dans son propos, a soutenu que ce don de Puma Energy Sénégal est «une première». «Nous sommes très heureux d’être là avec vous, au nom du service national de l’hygiène et du ministre de la Santé et de l’Action sociale, pour recevoir cette très forte contribution dans le cadre de la riposte contre la Covid-19 pour le compte de la Brigade d’hygiène de Mbao. En tout cas, pour nous, c’est une première et nous en réjouissons et nous espérons que d’autres partenaires comme vous vont suivre cet exemple citoyen», s’est-il réjoui.





Dans le cadre de cette riposte contre le nouveau coronavirus, le service national d’hygiène, selon le commandant, assure la prévention et le contrôle de l’infection, aussi bien au niveau des structures de soins qu’au sein de la communauté. Ce, par des opérations de désinfection, de sensibilisation mais également avec la collaboration des Sapeurs-pompiers pour la gestion de tous les décès liés au Covid sur le plan national mais également les décès liés au Covid à l’étranger qui sont rapatriés au Sénégal.





Face à ces missions, Rassoulou Ba est d’avis que cette contribution va «soulager ses équipes et faciliter leurs interventions».





«Elle va renforcer la capacité opérationnelle des sapeurs»





Le Commandant du Groupement d’incendie et de secours (GIS) N°1, Lieutenant-colonel Papa Ange Michel Diatta, à son tour, a magnifié et salué l’acte à sa juste valeur. Selon lui, cette contribution de Puma Energy va «renforcer la capacité opérationnelle» de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers du GIS N°1.





A l'en croire, elle facilitera les interventions des Sapeurs-pompiers qui, selon lui, sont sollicitées sur l'ensemble du territoire national dans le cadre de la riposte.





«Un acteur clé de la distribution de produits pétroliers au Sénégal»