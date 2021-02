Lutte contre la Covid-19 : Someta industrie dote Sébikotane de masques et de gels

La Société métallurgique d’Afrique (Someta)-Sénégal accompagne la commune de Sébikotane dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. En effet, après trois participations, elle vient d’offrir encore une fois un important lot de produits de prévention sanitaire à la mairie au profit de la population.Il s’agit ici, d’un don composé de 20 mille masques de protection de type chirurgical et 50 bouteilles de gels hydro-alcooliques. La cérémonie officielle de remise symbolique s’est tenue, ce vendredi 26 février 2021, à la commune de Sébikotane, en présence des conseillers municipaux, du représentant des délégués de quartiers, entre autres.Selon Ibrahima Sy, directeur adjoint de production et responsable du personnel de Someta, ce don est une participation de plus dans la lutte contre le coronavirus. Et son objectif est d’«intensifier la lutte pour bouter le virus hors du Sénégal une bonne fois pour toute ».Pour y parvenir, il souligne qu’il faut le « respect strict » des mesures barrières, notamment le port systématique du masque de protection et se désinfecter les mains avec du gel hydro-alcoolique.M. Sy renseigne que cet appui de plus en produits de prévention sanitaire s’inscrit dans le cadre de la Responsabilité sociétale d’entreprise (Rse) que la Someta industrie Sénégal a envers la commune de Sébikotane.A ce titre, le jeune employé et natif de la commune a annoncé que son entreprise a d’ailleurs décidé d’amener le montant annuel qu’elle alloue à la mairie de 12 à 24 millions de francs Cfa.Ce don de haute portée sociale a été bien apprécié et salué par le maire et la population de Sébikotane. «Nous sommes très contents aujourd’hui. Someta est revenue encore une fois vers la population de Sébikotane pour l’aider et l’appuyer dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 qui fait des ravages dans le pays depuis des mois. Comme elle avait l’habitude de le faire, elle nous a encore offert des masques et des bouteilles de gels hydro-alcooliques pour nous protéger contre le virus », a déclaré le premier adjoint au maire de la commune, Amadou Pouye, qui a reçu le don au nom de l’édile de Sébikotane.L’autorité locale signale, par ailleurs, que la société chinoise a toujours appuyé la commune, notamment en matière de financement. Et si elle s’est engagée à doubler l’enveloppe de 12 à 24 millions de francs Cfa qu’elle alloue à la mairie, ils ne peuvent qu’y croire et s’en réjouir davantage.Pour finir, le représentant de l’édile de Sébikotane s’est, à son tour, engagé à accompagner la Someta par rapport à tout ce dont elle a ou aura besoin au niveau local pour son développement, entre autres.Installée au Sénégal depuis 2009, précisément dans la commune de Sébikotane, Someta industrie, dans le cadre de sa Rse, a toujours œuvré dans le social. Elle appuie la localité dans tous les domaines, à savoir : la santé, l’éducation, la culture, la religion, entre autres. Ce, au profit de la population.