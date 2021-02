Lutte contre la cybersécurité : Yankhoba Diattara renforce la capacité des élèves

Le ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diattara, a profité de la célébration de la Journée internationale de la sécurité sur internet dénommée « Save Internet Day » pour remettre du matériel éducatif à son collègue en charge de l’Education nationale, Mamadou Talla.Il s’agit ici, d’un don de l’ONUDC (Office des Nations unies contre les drogues et le crime) de 5 000 cahiers et TP (Travaux pratiques : Ndlr) personnalisés au profit des élèves du Sénégal dont la cérémonie officielle de remise symbolique s’est tenue ce mardi 9 février 2021, au ministère de l’Education nationale à Diamniadio (Dakar).Le but de ce don, selon le ministre, est de « contribuer au renforcement de la sensibilisation des enfants sur la cybersécurité ». Et ce, conformément à la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de protection des enfants en ligne. En effet, ces cahiers contiennent des messages de sensibilisation pour « promouvoir la culture de la cybersécurité chez les populations, plus particulièrement chez les enfants ».De l’avis de Yankhoba Diattara, les enfants et les jeunes sont parmi les utilisateurs « les plus fervents des technologies mobiles et de l’internet ». Ce qui, selon lui, peut avoir un impact « positif » sur leur vie.A ce titre, il signale que cette initiative, qui « arrive à son heure, est totalement en cohérence avec le thème de cette édition 2021 de la journée internationale de la sécurité sur internet, à savoir : « Together for a better internet », qui signifie en français (Ensemble pour un meilleur internet).Le ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications a, par ailleurs, soutenu que cette cérémonie de remise symbolise la mise en cohérence des politiques et le partenariat fécond entre les départements sectoriels, action coordonnée qui magnifie encore une fois de plus, la volonté affichée du Chef de l’Etat, Macky Sall, de faire du Sénégal un pays « connecté et numériquement sûr à l’heure de la transformation digitale ».Le ministre de l’Education nationale, pour sa part, a remercié vivement le ministre Yankhoba Diattara. Selon lui, avec l’internet, « il faut être outillé, il faut être accompagné, il faut être encadré ».Mamadou Talla renseigne qu’avec ces 5 000 cahiers, chaque élève pourrait avoir « un support sur lequel, d’une manière didactique, pédagogique, pour alerter, accompagner et sensibiliser par rapport à l’utilisation de l’internet ». Avant d’ajouter que ses services feront de ces cahiers « un bon usage ».Pour rappel, le « Save Internet Day » est un événement mondial célébré depuis 2008, durant le mois de février. Son objectif est de « faire de l’internet un espace ludique, créatif, sécurisé pour tout le monde ».