[Enquête] Prostitution, drogue, alcool : l’Etat fait le grand ménage à Ngor Virage

La plage de Ngor Virage ne sera plus un lieu de débauche. Les professionnelles du sexe, proxénètes et vendeurs de chanvre indien ne vont plus y exercer. En effet, après l'enquête exclusive de Seneweb à Ngor Virage sur l’alcool, les "meurtres", la violence physique..., le Préfet de Dakar, Mor Talla Tine, la Sous-préfette des Almadies, Khadidiatou Sène Traoré, le Commandant de Brigade de Ngor et ses éléments ont investi hier le site aux environs de 21 heures pour faire le grand ménage. A l’aide de caterpillars et de tracteurs, ils ont démoli les abris de fortune, cabanes, bars, restaurants érigés sur ces lieux sinistres, où des caïds avaient élu domicile. Et pourtant, Ngor Virage fait partie des 13 plages les plus belles du Sénégal.



Les autorités promettent de prendre des mesures fermes. Pour dissuader les occupants illégaux, elles comptent aménager la zone en collaboration avec le ministère du Cadre de vie. En plus, des patrouilles quotidiennes seront effectuées de jour comme de nuit par la Gendarmerie nationale



Ainsi, les prostituées et autres personnes indésirables sont désormais mises en garde.



Et les fans du surf pourront venir avec leurs planches défier les vagues fortes ou douces, sous le regard du génie protecteur de la localité, Gorgui Bassé…