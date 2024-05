Lutte contre la sécurité routière en entreprise : La SECAA SA lance la 1ère édition de ses journées d’actions et de sensibilisation

La sécurité routière est au cœur des programmes de l’Autoroute de l’Avenir. C’est pourquoi, la SECAA SA (Société Eiffage de la Concession de l’Autoroute de l’Avenir), en collaboration avec le Comité sécurité routière en entreprise, a organisé, ce lundi 27 mai 2024, les journées de la sécurité routière au travail. Les travaux de cette importante rencontre ont été lancés par le Secrétaire général de l’Autoroute de l’Avenir, M. Pathé Ndoye, en présence de la représentante du Directeur général de l’ANASER, Dr Binta Sène ; du représentant du CETUD, M. Amadou Barro Faye ; des équipes de la SECAA SA ; des représentants de la Caisse de sécurité sociale et des entreprises membres du comité sécurité routière en entreprise, entre autres.









« Les accidents routiers professionnels constituent la première cause de mortalité en entreprise »





Cette première édition des journées de la sécurité routière au travail se déroulera du 27 au 31 mai, sous le thème « Les addictions ». Au cours de la cérémonie officielle de lancement, qui s’est tenue à la direction générale de SECCA SA, à Dakar, le Secrétaire général, venu représenter le Directeur général de la SECAA SA, a soutenu que les accidents routiers professionnels constituent la première cause de mortalité en entreprise. D’où la nécessité, pour lui, de mettre en place un programme d’actions pour pouvoir fédérer l’ensemble des forces dans le but de sensibiliser les employés sur la sécurité routière de manière générale.





Au niveau de la SECAA SA, Pathé Ndoye révèle que ses équipes sont souvent victimes d’accidents sur l’Autoroute de l’Avenir, notamment celles qui sont chargées de mettre en place les balisages pour les voies de circulation. Selon lui, plusieurs accidents ont été décomptés depuis 2020 et qui n’ont occasionné que des blessés. A l’en croire, « le risque est élevé », car il y a des automobilistes qui circulent sur la bande d’arrêt d’urgence et qui percutent les équipes de balisage.





Ici, le bilan, de 2020 à nos jours, fait état de 121 accidents véhicules de la SECAA, 43 accidents matériels et véhicules d’intervention et 3 accidents corporels et véhicules d’intervention. Ces accidents ont causé 4 victimes dont 3 blessés légers et un blessé grave.





Les automobilistes invités à « respecter scrupuleusement » les consignes de balisage





Face à cette situation, le Secrétaire général de la SECAA SA a saisi l’occasion pour sensibiliser les usagers de l’Autoroute de l’Avenir à « respecter scrupuleusement » les consignes de balisage qui sont donnés.





« 90% des causes d’accidents de la circulation sont dus au comportement humain »





La représentante du Dg de l’ANASER, pour sa part, a magnifié la tenue de ces journées au profit des travailleurs et des entreprises. « En tant que partenaire, je salue l’organisation de ces journées de sécurité routière en entreprise, avec notre partenaire la SECAA SA, parce qu’elle nous donne l’opportunité déjà d’identifier beaucoup de problèmes et aussi d’essayer de trouver ensemble des solutions », a souligné le Dr Binta Sène.





Selon la spécialiste de santé publique et conseiller technique du Dg de l’ANASER, le comportement humain occupe une place de choix parmi les problèmes d’accidents au Sénégal. A l’en croire, « 90% des causes d’accidents de la circulation sont dus au comportement humain ».





Durant cette semaine dédiée à la sécurité routière au travail, la SECAA SA et ses partenaires vont discuter et échanger sur cette importante thématique, à travers plusieurs activités. Il s’agit, entre autres, des conférences qui seront animées par des spécialistes de la sécurité routière au travail, des sensibilisations et des présentations. Les participants seront amenés également à faire des simulations de conduite grâce au matériel acquis par la SECAA SA.