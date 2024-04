Lutte contre le banditisme: La descente fructueuse de la gendarmerie

Poursuivant son engagement dans la préservation de la paix et de la tranquillité publiques, le Haut-commandement de la Gendarmerie poursuit et intensifie ses actions de lutte contre l'insécurité sur l'ensemble du territoire national.





Les opérations menées à travers les différentes légions de gendarmerie territoriale, dans la période du 10 au 18 avril 2024, pour la protection des personnes et de leurs biens ont permis d'obtenir les résultats suivants :





" Personnes contrôlées: 506 dont vingt-deux (22) arrêtées pour diverses infractions





Véhicules immobilisés: 384





- Motos immobilisées: 87





Charrettes immobilisées: 96





Amendes forfaitaires perçues: 18 017 000 FCFA 02 sites d'orpaillage clandestin démantelés sur





l'axe Kharekhena- Bambadji et au village de Dyala Bakary, commune de Sadatou, arrondissement de Kéniéba





Saisies: - 1,405 kg de chanvre indien, 114 cornets et 14 comprimés d'esctasy 01 arme de type fusil de chasse, calibre 12 mm, 02 pistolets de fabrication artisanale, 03 cartouches de calibre 12mm, 22 machettes, 07 couteaux, 08 sacs de charbon, 15 kg de cyanure, 08 kg de zinc, 03 motos de marque TVS, 01 motopompe, 17 groupes électrogènes, 03 panneaux solaires, 01 siffleur, 17 bidons d'essence de 20 litres, 10 grosses et 11 paquets de cigarettes (SIR, Dunhil, Platinum), 509 comprimés Décomplexe, 103 comprimés Tramaking, 747 comprimés appelés "Deux couleurs", 86 palettes de boisson HYPER MALT, 24 bouteilles de parfum "boulfalé, 200.000 F CFA de faux médicaments, 06 marteaux piqueurs, 05 pelles, 43 chichia et 21 bouteilles de cellulosique.