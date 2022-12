Lutte contre le paludisme, la tuberculose et les MTN : Le Ministère de la Santé partage son plan intégré de résilience avec les acteurs

Les effets de la pandémie de la Covid-19 ne sont pas seulement d’ordre économique pour les pays pauvres. Le virus est venu également perturber le fonctionnement des systèmes de santé particulièrement ceux des pays de faibles et moyens revenus qui étaient déjà mis à rude épreuve par plusieurs autres épidémies et endémies. Face à cette situation, le Ministère de la Santé et de l’Action sociale a réalisé une étude qui est centrée sur les programmes paludisme, tuberculose et Maladies tropicales négligées (MTN). Ce, afin d’évaluer leur réactivité face à la Covid-19.









Il s’agit ici, du Plan intégré de résilience contre la pandémie de Covid-19 dont le document a fait l’objet de partage aux différentes parties prenantes du système de santé, en marge d’un atelier tenu ce vendredi 23 décembre 2022, à Dakar. Son financement est évalué à 229 150 000 francs CFA pour une année de mise en œuvre.





Le Ministère a bénéficié d’un appui financier et technique de l’initiative Access and Delivery Partnership





Venu présider la rencontre au nom de Madame le Ministre Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye, le chef de la division recherche du Ministère de la Santé et de l’Action sociale, Dr Samba Cor Sarr, a soutenu que l’étude a permis de décrire le processus d’implémentation de cette résilience avec la survenue de la Covid-19. Dans cette lancée, le Ministère a bénéficié d’un appui financier et technique de l’initiative Access and Delivery Partnership (ADP) à travers TDR-OMS. Et des ateliers de consultation et de rédaction ont été organisés, un travail ayant abouti à l’élaboration d’un document de plan intégré afin d’améliorer la résilience des programmes ciblés face à la persistance de la pandémie de Covid-19.





Objectif : « améliorer » la résilience des programmes face à la persistance de la pandémie





Dans sa présentation du Plan intégré de résilience contre la Covid-19 des programmes de lutte contre le Paludisme, la Tuberculose et les Maladies tropicales négligées, Dr Sy a renseigné que le document vise à « améliorer » la résilience des programmes face à la persistance de la pandémie. En effet, il s’agit de « renforcer la coordination intégrée des programmes en matière de lutte contre la pandémie ; améliorer le financement des programmes ; renforcer les capacités des acteurs des programmes en matière d’approche intégrée de lutte contre la Covid-19 ; développer la recherche de mise en œuvre (RMO) sur des thématiques intégrées des 3 programmes et enfin, renforcer le système de suivi des cas à travers le DHIS2 tracker ».





Il ajoute que le Plan l’ensemble de la population du Sénégal, notamment celle des cas suspects et les cas confirmés de Covid-19 ; le personnel des programmes ; les personnes vivant avec le VIH et/ou la tuberculose ; les cas suspects de paludisme simple ou grave ; les cas de paludisme confirmés et les personnes souffrant de MTN.





Par rapport aux acteurs qui sont impliqués dans la mise en oeuvre, Dr Sy signale qu’il s’agit du personnel des 3 programmes (tuberculose, paludisme et MTN) ; le personnel des centres de prise en charge des maladies couvertes par les programmes ; les experts en santé publique et recherche de mise en œuvre (RMO), et les partenaires techniques et financiers, particulièrement les membres du consortium ADP. Ici, un comité de pilotage composé des coordinateurs des 3 programmes sera mis en place par note ministérielle.