Lutte contre les cancers : Le ministère de l’Économie sensibilise ses agents

Au mois d’octobre de chaque année, ce sont des milliers de personnes qui se mobilisent pour la lutte contre le cancer du sein. Pour ces 31 jours de sensibilisation, le ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération ne déroge pas à la règle. Pour la même cause, un webinaire a été organisé ce 28 octobre dans le but d’informer et d’échanger avec les femmes de la structure. Ce, dans une dynamique d’amélioration des relations sociales et de la qualité de vie au travail.





L’atelier de sensibilisation a compté la présence du chirurgien-obstétricien et cancérologue Dr Cheikh Tidiane Diarra, de l’association Cancer du sein Sénégal représentée par la présidente Mame Diarra Gueye Kébé .





Pour aller plus loin dans cette lutte contre les cancers féminins, le DRH adjoint du ministère Aboune Diatta a donné rendez-vous à ses collaboratrices la semaine prochaine pour une journée de dépistage.