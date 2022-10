Lutte contre les cancers : Les femmes du ministère de l’Économie renouvellent leur engagement

Les cancers du sein et du col de l'utérus étant les plus répandus parmi les cancers qui touchent les femmes, l'accent a alors été mis, ce 27 octobre, sur la sensibilisation et surtout sur la prévention contre ces pathologies. De ce fait, une journée de dépistage a été organisée en cette occasion.





Le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, avec à sa tête Oulymata Sarr, a initié cette activité dans l'optique de mieux sensibiliser et d'éveiller les consciences sur l'importance du dépistage. Massivement mobilisées, les femmes sont soutenues dans ce combat par leurs "frères", à l'image du coordonnateur de la Direction générale de la Planification et des Études économiques et du DRH Ibrahima Dieng...