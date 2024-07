Lutte contre les Inondations dans la banlieue de Dakar: L'ONAS mobilise les populations et appelle à plus de patriotisme

Dans le cadre de la lutte contre les inondations récurrentes dans la banlieue de Dakar, l'Office National de l'Assainissement du Sénégal (ONAS) a mis en place une stratégie ambitieuse visant à mobiliser tous les acteurs concernés pour une action concertée et efficace. Cette initiative, saluée par les populations vise à maximiser l'efficacité des interventions en conjuguant les efforts des différentes parties prenantes, notamment les associations locales et la mairie.









Lors de l'opération François Ndione, chef de service à l'ONAS dans les départements de Pikine, Guédiawaye et Keur Massar, a souligné l'importance de cette synergie. "Cette mesure vise à garantir un suivi rigoureux et continu des actions décidées, afin de répondre efficacement aux défis posés par les inondations", a-t-il affirmé.







"L'objectif principal de cette initiative est d'assurer que les citoyens de la banlieue puissent traverser la saison des pluies avec le moins de désagréments possible. En coordonnant les efforts et en échangeant régulièrement sur les progrès et les difficultés rencontrées, l'Onas espère réduire considérablement les impacts négatifs des inondations", a-t-il ajouté.





M. Ndione a également indiqué que "cette approche proactive permettra de mieux préparer les populations aux conditions météorologiques à venir, offrant ainsi un cadre de vie plus serein malgré les aléas climatiques". Ces rencontres mensuelles serviront de plateforme pour discuter des stratégies à adopter, des ressources à mobiliser et des actions à entreprendre pour prévenir et gérer les inondations de manière plus efficace.





Cette initiative de l'ONAS de réunir régulièrement les différents acteurs impliqués dans la lutte contre les inondations représente une avancée significative dans la gestion des risques liés aux intempéries dans la banlieue de Dakar. Grâce à cette collaboration renforcée, les habitants peuvent espérer une meilleure préparation et une réponse plus rapide et coordonnée face aux inondations.