Lutte contre les inondations : Mamour Diallo lance officiellement les opérations pré-hivernages

Un conseil régional de développement (CRD)sur les inondations s’est tenu à Dakar la semaine dernière. Ce lundi, le Directeur Général de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) a lancé officiellement, les opérations pré-hivernages dénommées ''Fegou dieum nawet''. D'habitude, ces opérations sont lancées la veille des premières pluies mais cette année Mamadou Mamour Diallo a voulu anticiper pour se donner une plus grande marge de manœuvre. « Ces opérations sont d'habitude lancées, la veille des premières pluies, mais cette année nous avons voulu anticiper pour se donner une plus grande marge de manœuvre », a déclaré le Directeur Général de l'ONAS.









« Il s’agira d’abord de procéder au curage des différents canaux à travers la région de Dakar, ensuite du nettoyage des différentes voies d’eau qui permettent l'évacuation des eaux, du profilage de bassins entre autres », a expliqué le Directeur Général. Ce lancement en question a été fait dans trois localités, il s’agit de la Médina à la rue 9, Grand Yoff et à Guédiawaye. Ces opérations se traduisent par le retrait des déchets solides. Mais « il ne sert à rien d’enlever les déchets et que les populations reprennent les mauvaises habitudes en jetant des ordures dans les canaux. Je lance un appel à la conscience citoyenne de tous les sénégalais qu’ils comprennent. Ils savent que ces canaux sont destinés à optimiser l'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées. Je lance un appel pour que les populations arrêtent cela et nous comptons sur elles pour nous aider à réussir ces travaux de curage et d’entretien du réseau », a dit Mamour Diallo.





Avant de préciser que ces opérations se feront sur l’ensemble du territoire. Partout où il y a un réseau, un travail sera fait. Revenant sur le choix de ces localités, il atteste qu’il est vrai qu’il y a beaucoup de difficultés, dans l’agglomération dakaroise, dans le département de Rufisque, Keur Massar, Pikine. « Des travaux importants sont en train d’être engagés. Mais n’oublions pas que la Médina constitue un épicentre depuis l’année dernière avec des travaux engagés par l’Etat dans le domaine de la voirie et de l’assainissement. Ces travaux ne sont pas encore terminés, c’est normal en tant que Dg d’aller voir ce qui se fait sur le terrain ces travaux, leur état d'avancement » note-t-il. Grand Yoff, qui est l’autre épicentre, avait connu des difficultés majeures les années antérieures. Dans ces quartiers, des populations ont souffert des effets des inondations. « L’ONAS prendra toutes les dispositions pour réduire les effets des inondations dans ces zones. Le défi est très grand. Il n’est pas possible d’aller vers ce qu’on appelle zéro inondation. C’est quasiment impossible, il faut tenir un discours de vérité aux populations. Notre objectif, c’est de faire en sorte que ces effets puissent être amoindris avec les équipements que nous avons » affirme le Directeur Général.