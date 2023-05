Lutte contre les inondations : Promovilles œuvre en mode Fast Track à Sokone

La coordonnatrice nationale du Promovilles poursuit sa journée de visite de chantiers en cours de réalisation dans la région de Fatick. Après Foundiougne, Mme Astou Diokhané Sow et son équipe ont fait cap à Sokone où le Programme de modernisation des villes du Sénégal (Promovilles) est en train d’exécuter des travaux d’assainissement d’eaux pluviales et de voiries sur un linéaire de 1,5 kilomètre. Ici également, la patronne du Promovilles a eu droit à une présentation détaillée du projet dont le chantier a démarré effectivement au profit des populations de la commune.









« A Sokone, vous avez constaté que les travaux ont effectivement démarré sur deux tronçons où nous réalisons essentiellement des travaux d’assainissement (drainage des eaux pluviales). Comme les différents intervenants ont eu à le souligner, au niveau de Sokone, la difficulté majeure est liée aux inondations », a souligné ce jeudi 25 mai 2023, la coordonnatrice nationale du Promovilles, en compagnie des autorités administratives et territoriales de la zone.





Un projet de plus de 800 millions de francs Cfa





Sur ce linéaire que Promovilles va réaliser pour un coût global de 826 millions de francs Cfa, un système de drainage sera mis en place à travers des conduites pour évacuer les eaux pluviales sur des points endémiques vers le bras de mer. Et après la pose de ces conduites, les travaux de chaussée vont également suivre. Avec un taux d’exécution de plus de 10%, la coordonnatrice nationale de Promovilles espère que d’ici le démarrage de l’hivernage, l’entreprise pourra au moins finaliser ces travaux d’assainissement des eaux pluviales pour soulager les populations des zones inondées. Au cas contraire, Mme Astou Diokhané Sow signale qu’elle prendra toutes les dispositions nécessaires, en relation avec les autorités administratives et territoriales, pour amoindrir les effets sur la mobilité des populations.





Concrétiser d’«une vieille doléance» des populations





Venue prendre part à la visite, Mme Rokhaya Ndiaye Mané, 1ère adjointe au maire de Sokone, a exprimé la satisfaction des populations. Selon elle, Promovilles, à travers ce projet, est en train de concrétiser « une vieille » doléance des populations, notamment celles des quartiers de Diamaguène Centre et Diamaguène Nord, et Ndangane, où les inondations sont récurrentes à cause de leur position basse qui favorise une stagnation des eaux de pluies. Une situation qui, pour la représentante du maire, sera bientôt qu’un vieux souvenir car, les travaux en cours vont permettre de drainer les eaux pluviales vers le bras de mer.





Le rythme de progression des travaux jugé « assez confortable »





M. Ousseynou Mbaye, préfet du département de Foundiougne, qui s’est réjoui des projets en cours de réalisation dans sa zone par l’Etat à travers le Promovilles, a félicité la coordonnatrice nationale pour sa « bonne et pertinente » intervention au bénéfice des populations des communes de Foundiougne et Sokone.