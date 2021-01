LYON : UN HOMME REÇOIT LA PREMIÈRE GREFFE DE BRAS AU MONDE

Felix Grétarsson a passé 15 heures dans le bloc opératoire. Pour cette double greffe, il a fallu prélever les membres, préparer les os, les vaisseaux sanguins, les nerfs, les tendons et la peau.Quatre équipes médicales dont 12 chirurgiens ont été mobilisés. Neuf jours plus tard, aucune complication n’est observée.La rééducation durera 2 à 3 ans, et pourrait lui redonner une autonomie au niveau des épaules, et des coudes.