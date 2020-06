M. Sambou Coly, Représentant Résident de la Mastercard Foundation au Sénégal

La Fondation Mastercard travaille avec des organisations visionnaires pour permettre aux jeunes en Afrique et dans les communautés autochtones du Canada d'accéder à un travail digne et épanouissant. Il s'agit de l'une des plus grandes fondations privées au monde dont la mission est de faire progresser l'apprentissage et de promouvoir l'inclusion financière afin de créer un monde inclusif et équitable.





La Fondation a été créée par Mastercard en 2006 en tant qu'organisation indépendante dotée de son propre conseil d'administration et de sa propre direction.





Sambou a rejoint la Fondation Mastercard en 2014 et a travaillé dans l'équipe d'inclusion financière chargée de se concentrer sur les partenariats avec les institutions financières et les programmes de financement dans le secteur agricole.





Avant de rejoindre la Fondation Mastercard, Sambou était le Country Manager d'Oikocredit-Sénégal où il était responsable de la gestion globale du portefeuille microfinance / agriculture et du portefeuille de capital investissement en Afrique de l'Ouest.





Sambou possède une vaste expérience sur le terrain au Sénégal, au Burkina Faso, en Gambie, au Mali, au Bénin et en Côte d'Ivoire. Il est multilingue, parle anglais, français et wolof.





Sambou a commencé sa carrière comme banquier où il a passé 10 ans à travailler avec la Banque Royale du Canada et Citibank.