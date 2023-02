Macky Sall à Serigne Mountakha : "Le complexe Khadim Rassoul a un surplus par rapport aux autres universités du Sénégal"

Le nouveau complexe Cheikh Ahmadoul Khadim (CCAK) pour l’éducation et la formation a officiellement ouvert ses portes ce lundi, en présence du khalife général des mourides, du président Macky Sall, des ministres de l'Intérieur Antoine Félix Diome, de l'Enseignement supérieur Moussa Baldé, du directeur général de l'Onas Mamour Diallo, d'une quarantaine de représentants diplomates, entre autres autorités religieuses et administratives.





Dans son discours, le chef de l'État a magnifié ce bijou d'une valeur de 37 milliards F CFA réalisé par Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Le président Macky Sall s'est engagé publiquement à accompagner le khalife dans la gestion et le fonctionnement de ce complexe de dernière génération.





Macky Sall au khalife : "L'État va jouer sa partition pour le fonctionnement de l'université de Touba"





L'État va jouer sa partition en construisant des routes bitumées aux alentours et à l'intérieur de ce temple du savoir, selon l'hôte de la capitale du mouridisme. Le centre de formation en construction sera achevé bientôt, selon lui. Le président Macky Sall a annoncé l'implantation d'une centrale solaire pour assurer la couverture en électricité du complexe Cheikh Ahmadoul Khadim Rassoul.





Macky Sall : "Le CCAK a un surplus par rapport aux autres universités du Sénégal"