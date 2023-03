Macky Sall et Marième Faye Sall au siège de l’APR : Le Président va-t-il lever le suspense sur sa troisième candidature ?

Le Président de la République, Macky Sall, et son épouse Marième Faye Sall sont actuellement au siège de l’Alliance Pour la République (APR) à Mermoz. Le chef de file du parti au pouvoir va-t-il enfin lever le suspense sur sa troisième candidature, devant ses militants ?





Le Président participe, ce samedi, à une réunion d’un Secrétariat exécutif de l’APR. À l’issue de la séance, il prononcera une allocution devant la presse.





À un peu moins d’un an de l’élection présidentielle, le chef de l’État a semblé faire un pas pour solliciter le suffrage des Sénégalais dans un récent entretien avec L’Express. Sur le plan juridique, en effet, Macky Sall considère avoir le droit de briguer un troisième mandat : “"Sur le plan juridique, le débat est tranché depuis longtemps. J’ai été élu en 2012 pour un mandat de sept ans. En 2016, j’ai proposé le passage au quinquennat et suggéré d’appliquer cette réduction à mon mandat en cours.





Avant de soumettre ce choix au référendum, nous avons consulté le Conseil constitutionnel. Ce dernier a estimé que mon premier mandat était intangible et donc qu’il était hors de portée de la réforme. La question juridique est donc réglée", s'est-il justifié. Et d'ajouter: "Maintenant, dois-je me porter candidat pour un troisième mandat ou non ? C’est un débat politique, je l’admets".