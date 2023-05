[Dialogue national] Macky Sall : « L’Etat est et restera debout »

« Rassurez-vous, l'État est et restera debout pour protéger le modèle de société sénégalais », a lancé Macky Sall, lors de son discours d’ouverture du dialogue national, ce mercredi. Dans la salle Bruno Diatta du Palais de la République, qui accueille l’évènement, le chef de l’État a appelé à « bannir la violence physique et verbale ainsi que les discours haineux et discriminatoires »