MADE - ESPOIR

MADE est un artiste sénégalais qui vit au Québec depuis plus de 10 ans. Né dans les années 80. Élevé dans les années 90-2000, Il développe au fil des années sa plume, qui se concentre sur le processus créatif et sa musique, qui est un mélange d'afrobeat et de Hiphop.





Depuis 2008 , entouré d'un groupe de professionnels de divers domaines, unis par l'amour de la musique, M.A.D.E. c'est produit dans plus de 50 événements majeurs qui ont eu lieu dans certaines des salles les plus prestigieuses de Montréal tel que le M-TELUS et le Théâtre Saint-Denis.





Au courant de l’année 2012, il gagne Artiste du Mois de Novembre et reçoit aussi le prix Artiste de l’Année 2012 décerné par FouzoRadio.





Passionné, ce jeune artiste n'a pas peur d'explorer les sons afin d'apporter une nouvelle saveur à la table. Créatif et entrepreneur, il ne cessera de vous étonner par son talent et sa productivité.





