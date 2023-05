Madiambal Diagne : «Un proche de Sonko m’a dit qu’il voulait l’empoisonner»

Connu pour ses sorties incendiaires contre le leader de Pastef, Madiambal Diagne a lâché une nouvelle bombe. Invité de l’émission "Faram Faccé" sur la Tfm, le journaliste a révélé qu’une personne, «proche d’Ousmane Sonko», est venue lui rendre visite, pour lui exprimer son intention d’empoisonner le maire de Ziguinchor.













«Un jour, quelqu’un est venu me rendre visite. Il m’a dit qu’il était un proche d’Ousmane Sonko, mais que ce dernier l’a trahi et qu’il voulait l’empoisonner. Et pour ce faire, il voudrait que je lui en donne les moyens», a déclaré le patron du groupe de presse Avenir communication.





Madiambal Diagne a expliqué qu’après avoir mené des investigations, il a carrément dit à son hôte que «ce n’était pas une bonne idée».





Toutefois, il a précisé avoir gardé les preuves de cette conversation. «J’ai ensuite informé les autorités de l’Etat et leur ai donné des informations sur l’identité de la personne en question, demandant d’ouvrir une enquête. Mais ce n’était pas fait. J’ai ensuite écrit ça dans mon journal pour alerter», a indiqué M. Diagne.







Avant d’ajouter : «C’est pourquoi quand j’ai appris ce problème d’empoisonnement, tous ceux avec qui j’ai parlé de cette affaire en ont ri.»