Magal de Mbacké Cadior : Macky Sall sollicite des prières pour la paix

Commémorant l’anniversaire de la naissance de Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké, le Magal de Mbacké Cadior a été célébré cette année sous une forte affluence des disciples venus des quatre coins du monde.



Le Magal de Mbacké Cadior a vécu. Le Président de la République, Macky Sall a dépêché, dans cette localité, fondée vers 1880, est située dans l’arrondissement de Darou Mousty, une forte délégation conduite par le ministre de la Fonction Publique , Gallo Bâ.



A cette occasion, par la voix de ses mandataires, le chef de l'Etat a sollicité les prières du khalife Serigne Moustapha Mbacké, fils de Serigne Moukhtar pour la préservation de la paix et la stabilité du Sénégal. Le message du chef de l’État a été délivré par le chef de la délégation gouvernementale, Gallo Bâ devant la famille de Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ibn Khadim Rassoul et les autorités administratives et territoriales de la région de Louga.



Dans sa réponse, le porte-parole du khalife de Mbacké Cadior, a magnifié l'appui de l'Etat qui a permis un bon déroulement de cet événement religieux. Serigne Cheikh Thioro Mbacké en a profité pour inviter les Sénégalais à la consolidation de la paix et de la stabilité du pays.



Le président du comité d’organisation du Magal de Mbacké Cadior est revenu sur le rapport de convivialité entre la famille de Serigne Mouhamadou Lamine Bara et le Président Macky Sall.



Vous pouvez écouter l'intégralité du message du Président Macky Sall et la réponse du khalife de Mbacké Cadior à travers cette vidéo ci-dessous.