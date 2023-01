Magal de Porokhane / Dispositif médical : les garanties de Marie Khérmesse Ngom Ndiaye au Khalife des Mourides

Le Ministre de la Santé et de l’Action sociale Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye s’est rendue ce 21 janvier à Porokhane dans la région de Kaolack. Point de convergence des fidèles mourides lors du Grand Magal de Sokhna Mame Diarra Bousso, Dr Marie Khémesse a mobilisé ses équipes pour cet événement de portée internationale.









Un important dispositif sanitaire a été mis en place dans ladite localité pour appuyer et renforcer la couverture pour cette célébration religieuse qui accueille des milliers de pèlerins chaque année.





A travers la Région Médicale de Kaolack, la Brigade Régionale d’Hygiène, le District Sanitaire de Nioro du Rip et l’appui de plusieurs partenaires comme les Sapeurs pompiers, la Croix Rouge et les dahiras, plusieurs activités sont déployées.





Plus de 267 agents sont mobilisés dont 139 du corps médical, 24 ambulances positionnées. Le Service d’Hygiène à pied d’œuvre avec plus de 30 agents a déjà visité une centaine de domiciles. Les points de prestation fixes comme mobiles sont multiples et le dispositif intègre au-delà des structures, plusieurs axes routiers. Le SAMU assurera la régulation. Un montant de 15 millions est également alloué aux médicaments et la prise en charge des pèlerins est gratuite pendant les 72h du Magal.





A Porokhane, pour parer à toute éventualité, la surveillance épidémiologique est renforcée et la communication déjà de mise pour promouvoir le respect des mesures d'hygiène individuelle et collective.





Tout ce dispositif ainsi que l’appui du Ministère de la Santé, Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye l’a présenté au Khalif Général des Mourides, une visite auprès de Serigne Mountakha Mbacké qui a permis au Ministre de la Santé de renouveler l’engagement indéfectible du Chef de l’Etat Macky Sall pour la réussite de ce grand événement.





Auparavant, elle a visité le poste de santé de Porokhane et l'infirmerie du Dahara Sokhna Mame Diarra Bousso où elle a décidé désormais de prendre en charge les médicaments de l'ensemble des pensionnaires.





