Magal de Serigne Mbacké Sokhna : L'histoire jamais racontée de ce serviteur de Serigne Touba





Le magal dédié à Serigne Mbacké Sokhna a été célébré hier à Touba en présence de plusieurs autorités religieuses de la confrérie. Les membres de la fondation des petits-fils de ce serviteur de Khadim Rassoul réclament plus de considération à l'endroit de l'Etat. Serigne Fallou Mbacké, président de cette structure par le biais de son porte-parole, est revenu sur la vie et l'œuvre de son grand-père.





"Serigne Mbacké Sokhna est fils de Abdoul Khadr Ibn Mame Balla Aïcha fils de Mame Marame Mbacké. Il est né vers 1851 plus âgé que Serigne Touba. Son père Mame Abdoul khadr est le grand-frère de Serigne Mame Mor Anta Saly. Il a mémorisé très tôt le saint Coran avant d'apprendre les sciences religieuses avec brio. Il a reçu également l'éducation spirituelle de ses contemporains", déclare Baye Dame Mbaye Longhor, Chargé de communication de la fondation des petits-fils de ce serviteur de Khadim Rassoul.













Sokhna Mbacké Sokhna a très tôt répondu à l'appel de Khadim Rassoul et il l'a bien assisté. Il a rendu visite à Serigne Touba à Diourbel, à Djolof entre autres localités. Il remettait ses hadya et des cadeaux au fondateur du mouridisme pour lui manifester sa loyauté. Serigne Mbacké Sokhna vouait un amour inconsidérable à l'endroit du Cheikh, selon notre interlocuteur.





Khadim Rassoul avait des disciples mais il accordait une importance particulière à Serigne Mbacké Sokhna grâce à leurs liens de parenté. Dans ses lettres adressées à son disciple, Serigne Touba employait les mots de mon neveu, mon frère, mon grand-frère d'après Baye Dame Mbaye Longhor.





"La famille de Serigne Mbacké Sokhna est une famille très vaste qu'on trouve dans tous les cercles des familles mourides et au- delà. On retrouve les petits-fils de Serigne Mbacké Sokhna dans les bonnes marches du mouridisme. Ils occupent les postes les plus stratégiques notamment au niveau de la grande mosquée, dans les maisons dédiées à Serigne Touba, dans l'administration des cimetières", précise le porte-parole du jour de Serigne Fallou Mbacké, un des hauts responsables du dahira moukhadimatoul khidma en charge de la gestion de grande mosquée de Touba.





Les petits-fils de Serigne Mbacké Sokhna réclament plus de considération de l'Etat





Les petits-fils de cet homme de Dieu ont profité de l'évènement religieux pour demander plus de considération des autorités étatiques. Pour eux, les membres de la famille de Serigne Mbacké Sokhna ne sont pas à négliger.