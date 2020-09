Magal et Covid : La mise au point de Serigne Aziz Majalis sur le rapport

Dans cette vidéo, S. A. Aziz Mbacké Majalis, membre de l’équipe de recherche ayant travaillé sur le rapport « Magal 2020 dans un contexte de Covid-19 », revient sur plusieurs éléments relatifs à cet important document ayant suscité beaucoup de réactions.







Dans cette première partie, qui porte sur « Genèse, approche et débats sur le rapport », le célèbre chercheur sur le Mouridisme apporte des éclairages sur leur travail scientifique, en abordant les différentes parties suivantes : Genèse et objectifs du rapport, approche et contenu, débats suscités par le rapport, les critiques de forme et de fond sur le rapport, les liens entre consultation (shûra ou avis technique) et Ndigël, les perspectives de mise en œuvre des orientations du rapport, etc.