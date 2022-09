Magal : Sen'Eau donne des garanties au Khalife général des Mourides

Magal : Sen

Pour assurer un bon approvisionnement en eau durant le grand Magal, Sen’Eau a déployé des équipes pour venir en renfort à l'Ofor à Touba. Ainsi une forte délégation de cette société a été reçue ce jeudi par le Khalife général des mourides.





Au cours de cette audience, l'émissaire de la Directrice générale de Sen'Eau, Ndiaya Diop, est revenu sur la contribution de l’entreprise pour le grand Magal.





"Bien que Touba ne fasse pas partie de notre périmètre, nous avons apporté une contribution symbolique. Nous avons mobilisé des équipes qui vont rester ici 24h/24 pour rechercher et réparer les fuites, assurer la potabilité de l'eau et la maintenance des ouvrages pour qu'aucun forage ne puisse s'arrêter", a assuré le porte-parole de la délégation devant le patriarche de Darou Miname.





La Sen’Eau a, également, mobilisé une quinzaine de citernes pour approvisionner en eau les populations.





Le satisfecit du khalife à l'endroit de Sen'Eau





Visiblement satisfait de la mission de la société de gestion, de l'exploitation et de la distribution de l'eau potable en zone urbaine et péri-urbaine du Sénégal, Serigne Mountakha a formulé des remerciements et des prières à l'endroit de ses hôtes.





Regardez les images de la visite de la délégation de Sen'Eau chez Serigne Mountakha.