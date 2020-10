Magal Touba: Free célèbre son 1er anniversaire chez Serigne Abdou Karim Mbacké

L’opérateur de téléphonie mobile Free est bien présent à Touba à l'occasion du magal. Un évènement qui coïncide avec la célébration d'une année de présence de Free au Sénégal. Et pour fêter l’anniversaire, Ndindy a été choisi pour marquer l’événement.En outre, ladite journée a été dédiée à Mame Cheikh Ibrahima Fall.Une manière, selon le directeur général de Free Sénégal, Mamadou Mbengue de montrer comment Free est en parfaite adéquation avec la philosophie « Baye Fall ».«Nous avons pris la philosophie Baye Fall comme base de notre travail et nous faisons notre possible afin de servir les populations », dit-il.Par ailleurs, le directeur de Free, en compagnie d’une forte délégation, a rendu visite au Khalife général des mourides.