Magal Touba: L'impressionnant cortège de la coalition du Pds et Cie chez Serigne Mountakha

Une forte délégation de la coalition de l’opposition regroupée autour du PDS, du CRD et de la coalition Jotna et des alliés comme Bokk Gis Gis et AJ/PADS, effectue en ce moment une visite à Touba en perspective du Grand Magal prévu dimanche prochain.





Seneweb a constaté que les hôtes de la capitale du mouridisme sont arrivés à la résidence de Serigne Mountakha à Darou Miname vers 13 h 30 avec un impressionnant cortège composé de véhicules de luxe.





Également, la délégation de la coalition "Yewwi Askanwi" est attendue d'un moment à l'autre chez le khalife général des mourides. En effet, Ousmane Sonko, Déthié Fall et compagnie étaient à Mbacké pour présenter leurs condoléances suite au rappel à Dieu du guide des Baye Fall Serigne Cheikh Dieumb Fall.