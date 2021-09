Magal Touba-Youssou Ndour aux autres télévisions:«Nagn gnou beurgueul way»

La guerre des télévisions au Sénégal ne s’estompe pas. Cette-fois, c’est le Président du Groupe futurs médias (Gfm) qui ouvre les hostilités. Youssou Ndour qui croît dur comme fer que la Tfm est le leader dans le paysage de l’audiovisuel, a lancé des piques à l’encontre des autres chaînes de télévision. Ce, dans la couverture médiatique du Grand Magal de Touba célébré ce dimanche 26 septembre et partout d’ailleurs.





Effectuant une visite du plateau de la Tfm dans la cité religieuse, le patron de presse a d’emblée déclaré : «Pour cette édition du Magal, le niveau est encore relevé». Avant de soutenir: «Parce que la télévision ne ment pas. On ne peut pas être leader et avoir un comportement contraire. Nous avons beaucoup d’idées innovatrices de ce fait, les télévisions concurrentes finissent par se résigner. Nagn gnou beurgueul way ( Ndlr: Qu’elles nous laissent continuer sur cette lancée). Et ce qu’elles devraient faire depuis longtemps afin que nous puissions avancer dans le travail et ouvrir de nouvelles perpectives dans le domaine de l’audiovisuel».