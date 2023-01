Maillage sécuritaire à Touba: Antoine Diome dope ses hommes et annonce l'implantation de nouvelles unités

A l'occasion sa tournée effectuée dans la nuit du vendredi au samedi à Touba et Mbacké, pour passer en revue le dispositif sécuritaire, en compagnie du Directeur de la Sécurité Publique commissaire Divisionnaire Ibrahima Diop, du Lieutenant-Colonel Alioune Diop commandant de la Légion de Thiès , le ministre de l'intérieur, Antoine Félix Diome, s'est réjoui du dispositif sécuritaire fixe et mobile mis en place par la police et la gendarmerie pour assurer la protection des personnes et des biens.



Le premier flic du Sénégal a salué l'efficacité des forces de l'ordre. Au terme de sa visite nocturne, le patron des limiers a annoncé l'implantation de nouvelles unités ( Police-Gendarmerie) pour renforcer le maillage sécuritaire de la capitale du mouridisme et ses environs.