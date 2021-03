Maison des Nations-Unies à Diamnadio : Une initiative diplomatique du Sénégal

Tout le système des Nations-Unies dans ses différents services et dans ses différents départements va être logé à Diamnadio. Un chantier dédié à la diplomatie sénégalaise et l’image de marque de cette dernière y est en bonne voie. Le bâtiment devant abriter le siège du système des Nations-Unies est en train de prendre forme.« C’est un des édifices peut-être les plus importants ici en Afrique, en tout cas parmi les plus importants que nous dédions au système des Nations-Unies », a déclaré, en visitant les travaux du site, Mme Aissata Tall Sall, ministre des Affaires Étrangères du Sénégal.La cheffe de la diplomatie sénégalaise ajoute que ce chantier est le symbole d’une idée diplomatique et de la concrétisation d’une vision, celle du président de la république Macky Sall, qui consiste à faire représenter tout le système des Nations-Unies dans un endroit aussi emblématique qu’est la zone des sphères ministérielles de Diamnadio.« Nous sommes dans la zone des sphères ministérielles de Diamnadio à côté des grands ministères et où il va y avoir donc ce bâtiment où tout le système des Nations-Unies viendra dans ses différents services et dans ses différents départements. Plus tard, le président a décidé qu’on construira ici une cité réservée aux diplomates accrédités ici au Sénégal. C’est un geste hautement symbolique plein de significations et de sens qui montre que Dakar est une place diplomatique en Afrique et dans le monde », a-t-elle déclaré.La ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur d'ajouter que l’environnement de Diamnadio changera totalement de configuration.« Dans quelques années, l’administration de ce qu’elle a de plus essentiel sera de ce côté-là et c’est la raison pour laquelle nous travaillerons au volet des services sociaux, amener les transports, le régalien, amener tout le confort qu’il faut pour que ceux qui sont là sur ce site-là se sentent aussi à l’aise qu’il ne l’étaient à Dakar-centre », a-t-elle confié.La maison des Nations Unies, un bâtiment moderne construit aux meilleurs standards sera confronté aux défis de la gouvernance et de maintenance pour sa pérennité. Un comité de pilotage sera mis en place pour sa gestion.