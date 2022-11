Makhtar Diop reçoit Édouard Mendy dans son Podcast

Le Sénégal fera son entrée en coupe du monde le mardi 21 novembre face aux Pays-Bas.

Makhtar Diop, directeur général de la Société financière internationale (SFI) reçoit un invité de marque dans le cadre de son podcast Creative Development with IFC : le gardien de Chelsea et des Lions ?douard Mendy. Sacré meilleur gardien de but au monde par la FIFA en 2021, ?douard Mendy est aussi champion d’Afrique puisqu’il a remporté en février dernier, avec les Lions de la Teranga, le premier trophée de l’histoire du Sénégal en coupe d’Afrique des Nations. « Joueur exceptionnel au parcours atypique, Edouard est animé par sa volonté de transmettre des valeurs qui lui sont chères autour de thèmes prioritaires comme l’éducation pour tous ou l’inclusion. Social entrepreneur dans l’âme, il a notamment investi dans un jeu vidéo éducatif mais aussi dans la fintech en Afrique, sujets qu’il aborde dans ce podcast. Une conversation à ne pas manquer à l’approche de la Coupe du Monde ! », lit-on dans une note parvenue à Seneweb.