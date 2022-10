Mako : Les sages de Tomboronkoto regrettent la réaction violente des jeunes et espèrent nouer le dialogue

Le collectif des sages de la commune de Tomboronkoto (département de Kédougou) regrette les manifestations violentes des jeunes qui se sont déroulées le jeudi 13 octobre dernier dans la localité et faisant des blessés et plusieurs dégâts matériels. Selon eux, la société minière PMC, basée à Mako, a toujours entretenu des relations apaisées avec PMC depuis le démarrage de la production en 2018.



« Au nom du collectif des sages de la commune de Tomboronkoto. Au nom des mouvements politiques, associations et groupements de femmes et à mon nom propre, je tiens à informer à la presse nationale et internationale que la commune de Tomboronkoto a toujours entretenu des relations apaisées avec PMC depuis le démarrage de la production en 2018. Ainsi, nous considérons que les évènements qui se sont passés à Mako sur la voie qui mène à la mine, le jeudi 13 octobre 2022, sont regrettables à tout point de vue », regrette ledit collectif dans une déclaration parvenue à Seneweb et lu par le maire de ladite commune et porte-parole du collectif.



Il soutient que l’entreprise PMC dont il est question, contribue de façon "significative à l’amélioration des conditions de vie de la population sur le plan de l’éducation, de la santé, et de l’accès à l’eau". Ce, à travers son fonds de développement local. Elle contribue également « au développement de l’agriculture, de l’élevage et à l’autonomisation des femmes à travers le maraîchage, la transformation et l’artisanat », selon toujours ces sages de la localité.



A l’en croire, « récemment d’importants marchés (restauration, transport, entre autres) ont été attribués à des entreprises locales au nom du local content ; et l’emploi et la formation des jeunes ne sont pas laissés en rade ».



Toutefois, le collectif des sages de la commune de Tomboronkoto estime que les attentes de ces jeunes de sa commune restent « toujours énormes vis-à-vis des retombées positives de l’exploitation. Mais, précise-t-il, « cela ne peut en aucun cas justifier ces violentes manifestations de jeunes désorientés. Cela ne se serait pas produit si les avis des sages étaient pris en compte ».



Face à cette situation, ces sages ne désespèrent pas de trouver une issue heureuse. « Nous espérons que le dialogue sera très vite restauré entre les parties prenantes pour installer une cohabitation paisible et mutuellement bénéfique entre PMC et les communautés riveraines », déclarent-ils dans le document.



Et d’ajouter : « Le moment, sans doute, nous engage dans une réflexion approfondie et responsable sur les questions de jeunes dont les préoccupations sont en à solutionner ensemble ».



Pour rappel, les jeunes du collectif des forces vives de Tomboronkoto manifestaient contre le faible taux de recrutement des jeunes dans la société minière PMC et exigent en plus le relèvement de la masse salariale des employés, la priorisation de l’employabilité des jeunes issus des villages environnants de la mine tels que les villages de Linguékhoto-Mako et Tomboronkoto.