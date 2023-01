Maladies tropicales négligées (MTN) : Les acteurs mobilisées pour leur éradication définitive

La ministre de la Santé et de l’action sociale a lancé à Kaolack les activités liées à la célébration de la journée de la lutte contre les maladies tropicales négligées (MTN). Cette journée mondiale a été instituée en mai 2021 par l’Assemblée mondiale de la Santé.

Mme Marie Khémesse Ngom Ndiaye, ministre de la Santé, est revenue sur l’importance d’une telle journée qui offre l’occasion d’appeler à nouveau tous les acteurs à se mobiliser et à s’investir davantage dans la lutte contre ces maladies, en vue de leur élimination et de leur éradication.

Pour Mme la ministre, le thème de la journée: « Agir maintenant, agir ensemble, investir sur les MTN » nous rappelle l’urgence d’agir avec efficacité et dans une grande synergie.

« Pour être en phase avec ce thème, nous devons mettre en commun nos ressources et placer les communautés au centre de la riposte. L’Organisation mondiale de la Santé sur les MTN souligne que ces affections constituent un lourd fardeau et ont des conséquences graves et souvent dramatiques. En effet, les MTN affaiblissent, handicapent et défigurent les victimes qui vivent déjà dans des conditions précaires d’hygiène, d’assainissement et d’éducation. Elles maintiennent ces populations dans un état perpétuel de pauvreté. C’est pourquoi, le Sénégal s’est engagé dans le combat contre 14 Maladies tropicales négligées, composées d’affections endémiques sur le territoire national et qui ont des niveaux de prévalence différents selon la région ou les régions concernées.

Sur les 14 MTN ciblées, les cinq font périodiquement l’objet de campagne de masse de chimiothérapie préventive. Il s’agit du trachome, de la bilharziose, de la filariose lymphatique, de l’onchocercose (ou cécité des rivières), et des géohelminthiases. Les 9 autres MTN sont diagnostiquées et traitées au cas par cas » a expliqué la ministre qui ajoute que cette activité va renforcer la sensibilisation sur les conséquences désastreuses des MTN affectant les populations les plus pauvres. A cet effet, elle a réaffirmé la volonté du président Macky Sall à adhérer à la nouvelle feuille route de l’OMS 2021-2030 et s’est engagée à lutter plus efficacement contre les MTN d’ici 2030.